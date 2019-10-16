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16.10.2019 - 09:29 | | DHA, AA

Peş peşe operasyon haberleri geldi! Çok sayıda kişi yakalandı

Ankara'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı. Öte yandan Konya ve Mardin'de de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Peş peşe operasyon haberleri geldi! Çok sayıda kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINA GÖZALTI

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ö.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MARDİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Nusaybin, Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.A, Z.A, S.T, M.A.Y, H.D, O.G, M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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