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06.09.2019 - 12:21| AA

Peş peşe operasyonlar! 5 kişi gözaltında...

Ağrı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli ise, Eskişehir'de yakalandı.

Peş peşe operasyonlar! 5 kişi gözaltında...

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kuran, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan, örgüte ait Bank Asya'da para arttırımı yapan ve müzahir gazete abonelikleri olan şüphelilere yönelik Ağrı, Erzurum, Yozgat ve Muş'ta operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Öte yandan; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan meslekten ihraç hava astsubay Burak B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Şüpheli Burak B, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.

 

Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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