Pezzik cacığı nasıl yapılır? Kestaneli köz patlıcan tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Pezzik cacığı ve Kestaneli köz patlıcan yapılıyor. Gelinlerin maharetlerini sergileyeceği Pezzik Cacığı tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında Pezzik cacığının yanı sıra Kestaneli köz patlıcan yapılıyor. Kestaneli Köz patlıcan ve Pezzik cacığı tarifini sizler için derledik. İşte Pezzik cacığı malzemeleri ve Kestaneli köz patlıcan tarifi

MALZEMELER

1 kg pezzik (pancarın yeşil yaprakları)

200 gr kıyma

1 kaşık tereyağı

1 baş kuru soğan

1 kaşık salça

1 fincan ince bulgur

Tuz, karabiber

PEZZİK CACIĞI YAPILIŞI

Pancarın yeşil yapraklan bol su ile yıkanarak süzdürülür. Bir tencereye yağ konur ve ince doğranmış kuru soğan birkaç dakika çevrilerek sarartılır. Salça ile birlikte kıyma ilave edilir. Kıyma suyunu bırakıp çekince, sırasıyla yıkanıp süzülmüş ve doğranmış pezzik yaprakları, bulgur, yeterince tuz, karabiber ve az su ilave edilerek, bulgurlar pişinceye kadar kısık ateşe alınır.

Kestaneli Köz Patlıcan Tarifi İçin Malzemeler

200 gram kestane

4 adet patlıcan

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çimdik muskat cevizi rendesi

2,5 su bardağı süt

1 adet defne yaprağı

3 dal doğranmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

Kestaneli Köz Patlıcan Tarifinin Püf Noktası

Kış patlıcanları çok lezzetli olmadığı için az miktarda ekleyeceğiniz pudra şekeri patlıcanların lezzetini arttıracaktır.

Kestaneli Köz Patlıcan Tarifi Nasıl Yapılır?

Pişirmeden önce, kestanelerin kabuklarının üzerine çizik atıp, 1 saat kadar ılık su da bekletirseniz çok daha kolay soyulur.Bu esnada, patlıcanları közlemek için ateşin üzerine koyun, durumlarını ara ara kontrol edip, duruma göre çevirin.Sudan çıkardığınız kestaneleri hiç kurulamadan bir tavaya dizin, ocağın ısısını yüksek tutun ve tavanızın kapağını kapatın. 10-15 dakika sonra kontrol edin. Eğer çizdiğiniz yerler açılmış, kabukları hafif yanmış ise, kestaneleri ters çevirip, bir bu kadar daha pişirin.Bu arada, beşamel sos yapmak için başka bir tencerede tereyağı eritin, unu eleyerek ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırın.