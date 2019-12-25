Pezzik cacığı nasıl yapılır? Kestaneli köz patlıcan tarifi ve malzemeleri
Pezzik cacığı tarifini sizler için derledik. İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'de bilinen bir tarif olan Pezzik cacığı bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılıyor. Pezzik Cacığının yanı sıra Kestaneli köz patlıcanda Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerden yapılması istenen yemekler arasında yer alıyor. Peki Pezzik cacığı nasıl yapılır? Kestanei köz patlıcan için hangi malzemeler gerekli?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Pezzik cacığı ve Kestaneli köz patlıcan yapılıyor. Gelinlerin maharetlerini sergileyeceği Pezzik Cacığı tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında Pezzik cacığının yanı sıra Kestaneli köz patlıcan yapılıyor. Kestaneli Köz patlıcan ve Pezzik cacığı tarifini sizler için derledik. İşte Pezzik cacığı malzemeleri ve Kestaneli köz patlıcan tarifi
MALZEMELER
1 kg pezzik (pancarın yeşil yaprakları)
200 gr kıyma
1 kaşık tereyağı
1 baş kuru soğan
1 kaşık salça
1 fincan ince bulgur
Tuz, karabiber
PEZZİK CACIĞI YAPILIŞI
Pancarın yeşil yapraklan bol su ile yıkanarak süzdürülür. Bir tencereye yağ konur ve ince doğranmış kuru soğan birkaç dakika çevrilerek sarartılır. Salça ile birlikte kıyma ilave edilir. Kıyma suyunu bırakıp çekince, sırasıyla yıkanıp süzülmüş ve doğranmış pezzik yaprakları, bulgur, yeterince tuz, karabiber ve az su ilave edilerek, bulgurlar pişinceye kadar kısık ateşe alınır.
Kestaneli Köz Patlıcan Tarifi İçin Malzemeler
200 gram kestane
4 adet patlıcan
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çimdik muskat cevizi rendesi
2,5 su bardağı süt
1 adet defne yaprağı
3 dal doğranmış maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
Kestaneli Köz Patlıcan Tarifinin Püf Noktası
Kış patlıcanları çok lezzetli olmadığı için az miktarda ekleyeceğiniz pudra şekeri patlıcanların lezzetini arttıracaktır.
Kestaneli Köz Patlıcan Tarifi Nasıl Yapılır?
Pişirmeden önce, kestanelerin kabuklarının üzerine çizik atıp, 1 saat kadar ılık su da bekletirseniz çok daha kolay soyulur.Bu esnada, patlıcanları közlemek için ateşin üzerine koyun, durumlarını ara ara kontrol edip, duruma göre çevirin.Sudan çıkardığınız kestaneleri hiç kurulamadan bir tavaya dizin, ocağın ısısını yüksek tutun ve tavanızın kapağını kapatın. 10-15 dakika sonra kontrol edin. Eğer çizdiğiniz yerler açılmış, kabukları hafif yanmış ise, kestaneleri ters çevirip, bir bu kadar daha pişirin.Bu arada, beşamel sos yapmak için başka bir tencerede tereyağı eritin, unu eleyerek ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırın.