Picasso İzmir’e yakıştı

İzmir’de 2011 yılından bu yana hizmet veren Arkas Sanat Merkezi, bugünlerde 20’nci yüzyılın en büyük ressamlarından Picasso’nun gösteri dünyasını konu alan eserlerine ev sahipliği yapıyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Ekibimiz bu sergiyi İzmir’e getirmek için üç yıl uğraştı. Ama sonunda başardık. İnsanlar ciddi olduğumuzu anladı. Bu etkinlik Picasso’nun gösteri dünyasına ait eserlerini konu alan ilk özel sergi” dedi ve herkesi Picasso’nun farklı bir yönünü görmeye davet etti.

Sanat şehri unvanı

Sanatı İzmir’e getirmek adına büyük emek harcıyorsunuz. Herkes aynı duyarlılıkta mı sizce?

İzmir tarihte her zaman sanatın merkezi olmuştur. Bu algının tekrar oluşması için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Eski İzmir müzik, opera ve tiyatronun merkeziydi. Zaman içerisinde bu durumun tekrar yeşermesi için gayret ettik. Biz bunu Arkas Sanat Merkezi olarak başlattık ama başkaları da açıyor. Belki biz daha geniş çaplı yaptığımız için dikkat çekiyordur. Tabii bu konularda mekân da çok önemli. İzmir’in içinde bulunduğumuz Fransız Konsolosluğu gibi eski mekanları vardır. Bu tarihi yerleri tekrar canlandırmak, eski haline getirmek, dolayısıyla insanların ilgisini de buralara çekmek lazımdı. Arkas Sanat Merkezi’ni, İzmir’de bir eksiğin tamamlanması ve eskiden olduğu gibi İzmir’in tekrar bir sanat şehri unvanını kazanabilmesi adına bir çaba olarak görmek lazım.

Ama Arkas Koleksiyonu’nu daha önceden oluşturmaya başladınız...

Evet. Koleksiyonu oluşturmaya 1982 yılında başladık. Sanat benim için bir yatırım ve ticaret aracı değil. Güzel olan her şeye hayranlığım var. Bir atasözü, “Güzelliğe dönüşmeyen varlığın izi kalmaz” der. Keyif aldığım şeyleri geniş kitlelerle paylaşmayı seviyorum. Veresiyeyle sanat olmuyor. Bunun için para kazanmak lazım. Ben devamlılığı severim, bunun için de sürekli bir bütçe sağlamadan yola çıkmadık.

Arkas Sanat Merkezi’ne olan ilgi ne düzeyde?

Arkas Sanat Merkezi’ni 2011 yılında açtık, şu anda 20. sergimizi yapıyoruz. Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Sergileri her seviyeden insanın defalarca gezebilmesi, sanata sevgi ve ilgilerini artırmak için girişleri ücretsiz yapıyoruz.

Serginin direktörü Müjde Unustası, Lucien Arkas ve Aslı Öktener.

İlk sergilerden bugüne nasıl bir yol alındı?

İlk başta Arkas Koleksiyonu’ndan eserler ve onlardan oluşan temalarla sergiler yaptık. Çünkü kimse bilinmeyen bir yere eserlerini ödünç vermez. Sekiz yılın ardından bugün, Paris’teki Picasso Müzesi gibi önemli bir müze, eserlerini Arkas Sanat Merkezi’nde sergilemeyi kabul etti. Ekibimiz üç yıldır uğraşıyor bu sergiyi İzmir’e getirmek için. Picasso Müzesi ilk defa bu sergiye özel olarak bu kadar çok eseri dışarıya ödünç verdi. Müzeden 62 eser getirdik. Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan da destek aldık ve toplam 83 eseri sergilemeye başladık. Müşterek bir proje oldu, mutluyuz.

Ünlü ressamın genç yönü

Sergiye gelenler neler görecek?

Herkes onun kübizmini bilir. Biz yaşlı Picasso’yu biliyoruz daha çok aslında. Genç ve farklı yönlerini bilen az. Picasso’nun hayatında gösteri dünyasının çok da bilinmeyen ama Picasso için önemli olan bir yanı var. Onun için hayat zaten bir gösteri. O da bu gösterinin başrol oyuncusu. Onun için boğa güreşleri ve sirkler çok önemli. Küçükken babasıyla birlikte boğa güreşlerine sık sık gidiyorlarmış. Hafızasında çok yer etmiş. Birçok eserinde de boğa ve sirk figürleri var. Bale dünyası ile de yakın ilişki içerisinde, pek çok sahne tasarımı ve kostüm hazırlamış. Biz de onun bu yönünü anlatmak ve tanıtmak istedik. Daha önce yapılmamış olması bizim için önemliydi. Gösteri dünyasına ait farklı temaları kapsaması bakımından da dünyada bir ilk olacak. Ballet Russes, sirk, boğa

güreşleri gibi gösteri dünyasına ilişkin eserler arasından tek bir tanesini seçmedik. Sergide tablo, heykel ve kostüm eskizlerinin yanında orijinal sahne kostümleri, dekorları var. Yanı sıra Picasso’nun hayatına

dair özel anıların fotoğrafları da bir araya getirildi.

Serginin süresi büyük başarı

Sergi ocak ayına kadar görülebilecek mi?

Sergi 5 Ocak’a kadar toplam 105 gün açık kalacak. Yalnızca pazartesi günleri kapalı. Onun dışında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında isteyen herkes sergiyi gezebilir. Çalışanlar için de perşembe günlerini uzun tuttuk. Saat 20.00’ye kadar açık. Bu eserleri bu kadar uzun süre burada tutmak büyük bir başarı. Bir müzede sergilenen eserlerin tahrip olmalarını engellemek amacıyla üç yıl bir daha sergilenemiyor. Tüm bunlar Arkas Sanat Merkezi’nin ciddi bir yer olduğunun kanıtı. Çok çalışma, doğru karar, doğru ekiple güzel işler yapıyoruz.

Bundan sonra hangi sergi gelecek?

Aslında Arkas Koleksiyonu’ndan 1600’lerden başlayan ve 1850’ye kadar uzanan çok önemli Türk halıları koleksiyonunu sergilemek istiyorum. Daha önce hiç

sergilenmemiş ve dünya sanat tarihinde çok önemli yere sahip 80 parçadan oluşan bir seçki sergilemeyi düşünüyoruz. İlk başta İzmir’de sergilenecek. Daha sonra İstanbul’a gidecek. Bu konularda İzmir’in hakkının teslim edilmesini istiyorum.