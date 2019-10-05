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05.10.2019 - 14:57 | | DHA

Pikniğe gidiyorlardı! 10 yaralı...

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak devrildi 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Pikniğe gidiyorlardı! 10 yaralı...

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi, Yeşil Vadi Bulvarı'nda meydana geldi.

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için yola çıktığı öğrenilen, Mustafa Horuz'un kullandığı 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.

Pikniğe gidiyorlardı 10 yaralı...

Kazada, araçta bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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