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24.11.2019 - 13:53 | | DHA

Pilates hocası, kocası tarafından silahla vuruldu!

İstanbul Büyükçekmece’de lüks villada pilates hocası, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu.

Pilates hocası, kocası tarafından silahla vuruldu!

Olay, 10.30 sıralarında Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde lüks bir villada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pilates hocası olduğu öğrenilen Yeliz Ç. sabah saatlerinde eşi Sinan Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan Ç. yanında bulunan silahla Yeliz Ç'nin ayağına iki el ateş etti. Ayağından yaralanan Yeliz Ç. durumu polisi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yeliz Ç.'yi olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Sinan Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

 

 

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