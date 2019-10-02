Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kaç yaşında?
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı Instagramda yaptığı paylaşıma, bir takipçisi tarafından yorum geldi. Pınar Altuğ'un eşi ile arasındaki yaş farkına değinen yorum Pınar Altuğ tarafından hoş karşılanmadı. Pınar Altuğ'un diğer hayranları ise eşi Yağmur Atacan'ın yaşını merak etmeye başladı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hakkında merak edilen bilgiler...
19 Mayıs 1983'de Gaziantep'te doğan Yağmur Atacan, oyuncu ve müzisyen. 19 Mayıs 1983'de Gaziantep'te doğan Yağmur Atacan, oyuncu ve müzisyen.
Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler.
Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. 27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.
Filmografi
Sınav Sinan
Nefes Nefese Barış
Doktorlar Hasan
Çılgın Dersane Timur
İlk Aşkım Serkan
Bir Dilim Aşk Taner
Lise Defteri Ali
Avanak Kuzenler Tankut