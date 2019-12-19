Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? Pınar Deniz biyografisi

Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat verdikten sonra bir anda popülerliği yakalayan Pınar Deniz 10 Kasım 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Pınar Deniz ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Sil Baştan adlı dizi ile yaşamış ve Murat Dalkılıç'in Yani şarkısının klibinde oynadıktan sonra son olarak Vatanım Sensin dizisi ile popülerliği yakaladı.

Son olarak Can Yaman ile bir dizi projesinde yer alması beklenen Pınar Deniz projeyi reddettiğini açıkladı.

PINAR DENİZ'DEN CAN YAMAN AÇIKLAMASI

Düne kadar sessiz kalan Pınar Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" diyerek açıklama yaptı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.