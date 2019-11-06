Pınar Tuncegil kimdir, kaç yaşında? Pınar Tuncegil biyografisi

Pınar Tuncegil eşi Alper Saldıran ile boşanacakları haberleri ile gündeme geldi. Güzel oyuncu daha önce birçok dizide rol almıştı. Yalancı Romantik, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu ve Medcezir gibi dizilerde rol alan Pınar Tuncegil, 2013 yılında nikah masasına oturdukları oyuncu eşi Alper Saldıran ile boşanma kararı aldı. Peki Pınar Tuncegil kimdir?

PINAR TUNCEGİL KİMDİR?

Pınar Tuncegil 10 Mart 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,64 boyunda olan güzel oyuncu 50 kg ağırlığındadır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan Pınar Tuncegil, Yalancı Romantik, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu ve Medcezir gibi dizilerde rol aldı.