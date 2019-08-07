07.08.2019 - 10:15
Pirana filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
27 Ağustos 2010 Tarihinde vizyona giren Pirana filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. 3 Boyutlu, gerilim, komedi türündeki Pirana filmini Alexandre Aja yönetti.
Pirana filminin konusu: Victoria gölünde meydana gelen volkanik patlamalar sonucu göle karışan yüzlerce prehistorik canavar piranhayı konu alacak film.
OYUNCULAR KİMLER?
Eli Roth
Ving Rhames
Dina Meyer
Richard Dreyfuss
Adam Scott
Elisabeth Shue
Jerry O'Connell
Christopher LIoyd
Brooklynn Proulx