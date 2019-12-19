Pirinç Köftesi nasıl yapılır? Pirinç Köftesi malzemeleri neler?

Pirinç Köftesi nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hafta için her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler mutfaktaki maharetlerini sergilerken günün yemeğini en iyi yapan gelin çeyrek altının sahibi olurken haftanın finalinde en çok puanı toplayan gelin 5 altın bileziği koluna takıyor. Bugün Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olarak açıklanan Pirinç Köftesini en iyi kim yapacak? Pirinç Köftesi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

PİRİNÇ KÖFTESİ MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 büyük tutam maydanoz

1 büyük tutam dereotu

3 sap taze soğan

Yarım havuç rendesi

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı galeta unu

PİRİNÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Pirinçleri bir kez yıkayın ve küçük bir tencereye alın. Pirinçlerin üzerini 2 parmak geçinceye kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. (Lapa olmasın pilav kıvamında yeterli)

Sulu kalırsa suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Pirinç soğurken maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince kıyın. Soğuyan pirinçlere kıydığınız malzemeleri, 1 adet yumurtayı, rendelediğiniz beyaz peyniri ekleyin.

Karabiber ve isteğe göre bir miktar tuz ekleyip iyice karıştırın. Karıştırdığınız pirinçlerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve galeta ununa bulayın. Kızgın yağda çevirerek kızartın.

Tüm pirinç köfteleri kızarınca isteğe göre domates sos ya da sarımsaklı yoğurt ile servis yapın.