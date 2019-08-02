MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi
02.08.2019 - 09:47| İHA

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Balıkesir'de aynı gün iki iş yerini soyan ve girdiği bir iş yerinde çiğ köfte yiyen hırsız kameralara yakalandı. Güvenlik kameralarını gören hırsız iş yerindeki 4 kamerayı da yerinden söktü.

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi
Güvenlik kameralarını gördü, tek tek yerinden söktü
Güvenlik kameralarını gördü, tek tek yerinden söktü
Güvenlik kameralarını gördü, tek tek yerinden söktü
Haberin Tüm Fotoğrafları

Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Mahallesi, Cihan Bilgehan Caddesi'nde bir çiğ köfte dükkanının kapısını zorlayarak kıran hırsız güvenlik kameralarına takıldı. İş yerindeki kasadan para ve bilgisayarı alan şahıs, buzdolabından çıkardığı çiğ köfteyi de dürüm yaparak yedi. Güvenlik kameralarını fark eden E.G. isimli hırsız ardından tek tek kameraları söktü. İş yerinde bulunan kuryeye ait ceketi ve motoru da çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. İhbarı alır almaz olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede araştırma yaptı. 19 yaşında olduğu tespit edilen E.G. isimli şüphelinin çiğ köftecinin dükkanı haricinde aynı gün içerisinde başka bir iş yerinden de motosiklet çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda şok detaylar!

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda şok detaylar!

Sıradaki Haber