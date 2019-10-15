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15.10.2019 - 16:30 | | DHA

'Pişmanım' deyip anlattı: Gelsinler, teslim olsunlar!

Teslim olan PKK/PYD-YPG'li terörist, pişmanlığını anlatırken diğer teröristlere de Türk askerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

'Pişmanım' deyip anlattı: Gelsinler, teslim olsunlar!

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla Twitter'da paylaştı.

Köyde otururken PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen terörist, "Beni zorla götürüp, Türkiye devletine karşı savaşmaya zorladılar. Türkiye devleti sınırdan girdiği vakit kendimi onlara teslim ettim. Oradaki gençlerden de rica ediyorum ve umuyorum ki onlar da gelsinler Türk askerine teslim etsinler kendilerini. Türk askeri bize kötü muamele uygulamadı. Ben Türkiye devletinden de özür diliyorum. Ben Türkiye devletine karşı pişmanım, oradaki gençlerden de rica ediyorum onlar da gelsinler teslim olsunlar" ifadelerini kullandı.

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