Pitbull besleyen iki kiÅŸiye 15 bin 604 lira ceza!

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 8. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ekipleri, merkez Karatay ilÃ§esi Ä°smail Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi kÃ¶pekÂ beslenildiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti.

Verilen adreslere giden ekipler, el koyduklarÄ± 2 pitbull cinsi kÃ¶peÄŸiÂKonya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi GeÃ§ici Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'na teslim etti.

KÃ¶pekleri besleyen 2 kiÅŸiye, 5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanunu'ndaÂ belirtilen "tehlike arz eden hayvanlarÄ± Ã¼retmek ve sahiplenmek" suÃ§larÄ±ndanÂ toplam 15 bin 604 liralÄ±k idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

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