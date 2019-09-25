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25.09.2019 - 10:40 |

Pitbull besleyen iki kiÅŸiye 15 bin 604 lira ceza!

Konya'da, tehlikeli kÃ¶pek Ä±rklarÄ± arasÄ±nda yer alan "pitbull" besleyen iki kiÅŸiye toplam 15 bin 604 lira ceza yazÄ±ldÄ±.

Pitbull besleyen iki kiÅŸiye 15 bin 604 lira ceza!

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 8. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â  ekipleri, merkez Karatay ilÃ§esi Ä°smail Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi kÃ¶pekÂ  beslenildiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti.

Verilen adreslere giden ekipler, el koyduklarÄ± 2 pitbull cinsi kÃ¶peÄŸiÂKonya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi GeÃ§ici Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'na teslim etti.

KÃ¶pekleri besleyen 2 kiÅŸiye, 5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanunu'ndaÂ  belirtilen "tehlike arz eden hayvanlarÄ± Ã¼retmek ve sahiplenmek" suÃ§larÄ±ndanÂ  toplam 15 bin 604 liralÄ±k idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

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