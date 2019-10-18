Pitbull’a 9 kriter

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda, “yasaklı ırklar sorunu” başlıkla ayrı bölüm oluşturulurken, pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino ve fila brasileiro ile bunların melezlerine yönelik sıkı tedbirler önerildi. Raporda, “El konularak bakımevine gönderilen hayvanların çoğunlukla aile yanında yaşayan köpekler olduğu, dövüştürülmek üzere bilinçli yetiştirilen ya da agresyon gösteren köpeklerin ise sahiplerinin elinde kayıt dışı olarak yaşamlarını sürdürdüğü ve bunu denetleyecek bir mekanizmanın oluşturulmadığı” değerlendirmesi yapıldı. Pitbull gibi yasaklı ırklara yönelik komisyonun belirlediği dokuz kriter önerisi ise şöyle:

Sahibine iade edilecek

1- Sürecin doğru yönetilmesi için, “yasaklı ırk” kavramı ve algısı yerine, “tehlikeli ırk” olduğu vurgulanmalı.

2-Tehlikeli ırk listesi oluşturulmalı ve bu listede hangi ırkların olacağına kanun düzeyinde değil, bakanlık tarafından uzman üyeler ve STK temsilcilerinden oluşacak bir komisyon tarafından, karar verilmeli. Liste her yıl güncellenmeli.

3-Tehlikeli ırk kapsamında köpeğe sahip olanlara, “ruhsat” zorunluluğu getirilmeli. Ruhsat alınabilmesi için köpek sahiplerine eğitim zorunluluğu konulmalı. Bu hayvanların belirlenecek zaman aralıklarında veteriner hakim kontrolünde geçirilmesi zorunlu tutulmalı.

4-El konulan tehlikeli ırk kapsamındaki köpekler, yeni düzenlemeyle tanımlanacak muayenelerden geçirildikten sonra sahiplerine iade edilmeli. Sakıncalı ve sahiplendirilemeyen hayvanlar rehabilitasyon merkezlerine nakledilmeli.

Kalabalıkta yasak

5-Sahiplerinin bu köpekleri kısırlaştırmak için veterinere götürmesi zorunlu hale getirilmeli.

Bu hayvanların üretimi yasaklanmalı.

6-Bu hayvanların tasmasız ve ağızlıksız olarak dışarı çıkarılmaları yasaklanmalı. Kamunun ortak kullandığı bazı kalabalık alanlara girişlerine sınır getirilmeli.

7-Dövüştürüldüğü tespit edilen köpeklere el konulmalı, veteriner hekim tarafından davranış muayenesi ve gerektiğinde davranış terapisi için bakımevine verilmeli.

8-Agresyon belirlenen hayvanlar davranış terapisine sokulmalı. Veteriner hekim raporuna göre, sahibine ya da rehabilitasyon merkezine teslim edilmeli.

9-Tehlikeli ırklara yönelik uygulamalarda sorumluluk hayvan sahibine yüklenmeli. Yapılacak düzenlemede hayvana değil, hayvan sahibine ceza uygulanmalı.

975 tehlikeli hayvan

Komisyon kayıtlarına göre, Pitbull cinsi köpekler nedeniyle sahiplerine 7 bin 800 TL ceza kesiliyor. Devletin el koyduğu tehlikeli köpek sayısı 975. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen veya şahıslar elinde üretile n kayıt dışı tehlikeli hayvan sayısı ise bilinmiyor.