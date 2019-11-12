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12.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Piyanonun ustaları Antalya’da çalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslarası Antalya Piyano Festivali, 16 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi’nde müzik severlerle buluşuyor. Bu yıl 20’incisi gerçekleşecek festivale yerli ve yabancı pek çok müzisyen katılacak.

Piyanonun ustaları Antalya’da çalacak

Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı, Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile; İdil Biret ve Kerem Görsev ise Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacak. Ayrıca festivale gelen izleyiciler Rus piyanist Evgeny Grinko ve İspanyol piyanist Diego Valdivia’yı dinleme fırsatı yakalayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek festivale ilişkin olarak şunları söyledi:

“Antalya’mızın en önemli etkinliklerinden Piyano Festivali, uluslararası alanda çok önemli bir marka haline gelmiştir. Bu yıl 20’ncisini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz ve yine dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağımız festivalimize, tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

Piyanonun ustaları Antalya’da çalacak

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