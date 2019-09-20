Piyasa değeri 350 bin lira! Hepsi ele geçirildi

Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kontrol ve denetimleri sırasında Birleşik Arap Emirliklerindeki Sharjah Uluslararası Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu R.G, M.B. ve A.O'nun davranışlarından şüphelenerek üzerlerini aradı.

Şüphelilerden birinin beline sarılı korseye gizlenmiş 31, diğerinde ise x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atletin ceplerine yerleştirilmiş 55 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtilen cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G, M.B. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.