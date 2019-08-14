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14.08.2019 - 19:27| DHA

Piyasa değeri 500 bin TL! İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir işletmeden çalınan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 15 ton alüminyum profil, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da bulundu.

Piyasa değeri 500 bin TL! İstanbul'da yakalandı

Çerkezköy ilçesi, Veliköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden geçen hafta, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan alüminyum profil TIR'a  yükledikten sonra malzemeler adrese teslim edilmeyip ortadan kayboldu. Bunun üzerine mal sahibi işletme yetkilileri, jandarmaya gelerek şikayetçi oldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan malzemeler ve malzemelerin yüklendiği TIR'ın peşine düştü.

Yapılan incelemelerde, söz konusu TIR'da ikiz plaka kullanıldığı tespit edildi. Her iki plakanın takılı olduğu TIR'lar bulunurken, sürücüsü Nihat Ş., gözaltına alındı. Nihat Ş, ifadesinde malzemeleri indirdiği yeri itiraf etti. Jandarma malzemelerin indirildiği, İstanbul Sancaktepe'deki bir hurdacıya düzenlediği baskında malzemeler ele geçirilip, sahibine teslim edildi.

 Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Nihat Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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