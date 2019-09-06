PKK, gençleri böyle kandırıp dağa kaçırıyor

Bölge şartlarına göre yüksek miktarda para verip uyuşturucuya alıştırılan gençler; zenginlik, rahat yaşam vaadi gibi yalanlarla kandırılıyor.



Avrupa’da iş yalanı



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre çocuklar; tehdit, şantaj, kaçırma gibi yöntemlerle dağa çıkarılıyor. Futbol, folklor, sanat, müzik kulüpleri ve STK çalışmaları adı altında çocukları kandıran örgüt ayrıca, HDP’nin gençlik teşkilatlarının sosyalleşme etkinlikleri aracılığıyla (miting, gençlik kongreleri, konferanslar, nevruz kutlamaları, piknik etkinlikleri) çocukları kandırıyor. Örgütte güzel kadınların varlığı ve dağda piknik-şenlik yapılacak söylemleri de kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Örgütün ikna sürecinde kullandığı yöntemler de dikkati çekiyor. Bölge şartlarına göre yüksek miktarda para verip uyuşturucuya alıştırılan çocuklar, zenginlik ve rahat yaşam vaadi ile kandırılıyor.



Örgüt, aralarına katılan çocukların, ailelerine çok miktarda her ay düzenli olarak para gönderileceğini ve Avrupa’da iş imkanı yaratılacağı vaadinde bulunuyor. Terör örgütü, gençlerin ergenlik sürecinden faydalanıyor. Ergenlik çağında ve kimlik arayaşındakilere yiğitlik, mertlik ve fedakarlık söylemleri kullanılarak dağa çıkarılmak için ikna ediliyor. Örgütün, ailevi ya da psikolojik sorunları olan gençleri daha kolay kandırdığı da istihbarat raporlarına yansıyor. Örgüt mensupları, ailelerinin kendilerini bir daha göremeyecekleri tehdidini eksik etmiyor. Güvenlik kaynakları, “Örgüte katılmaya ikna olan gençler resmi kurumlarla bağlantılı olan şahıslarla değil, onların yönlendirdikleri legal faaliyetlerde yer almayan örgüt kuryeleri, işbirlikçileri ve kaçakçılarla kırsal kadrolara aktarılmaktadır” diyor.



Sokaktan dağa



Örgütün çocukları kazanmak için özellikle sokak eylemlerini kullandığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, “Gençlerin eylemlerde, poliste oluşan sabıkalarını kullanarak tehdit ve baskıyla dağa çıkmaları sağlanıyor. Adli makamlar, sığınan çocukların örgüt çalışmalarına bilinçsizce katıldıklarını tespit ediyor. Kandırılan çocuklar örgütün ön saflarında ellerinde silah ile ölüme gönderiliyor. Örgütten kaçma girişiminde bulunanlar infaz ediliyor” dedi.



Jandarmaya sığındılar



Şırnak’ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK’nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan kaçış öyküsüyle jandarmaya sığındı. Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan “Çiçek” ve “Toprak” rumuzlu iki kız çocuğu, dağlık bir araziye götürüldüklerini ve teröristlerin kendilerine, “Kürdistan için savaşacaksınız” dediğini dile getirdi. “Çiçek” ile “Toprak” ifadelerinde, teröristlerin söylediklerini kabul etmediklerini, aç susuz bırakıldıklarını, işkence yapıldığını ve cinsel istismarda bulunulduğunu aktardı. İşkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktıklarını belirten kız çocukları, “Taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. İki gün hiçbir şey yemeden yürüdük. Sonra jandarmaya sığındık. PKK terör örgütü mensuplarına seslenmek istiyorum; örgütün yalan ve iftiralarına inanmayın. Gelin Türkiye’nin adaletine teslim olun” dediler.