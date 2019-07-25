MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPKK propagandası iddiasında 12 gözaltı!
25.07.2019 - 11:19| AA

PKK propagandası iddiasında 12 gözaltı!

İzmir'in Menemen ilçesinde, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

PKK propagandası iddiasında 12 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin, 21  Temmuz'da Asarlık Mahallesi'nde organize ettiği bir programda, terör örgütü  PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Menemen, Buca  ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme dönemi...

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme dönemi...

İkinci S-400 bataryası da Ankara'ya getirilecek!

İkinci S-400 bataryası da Ankara'ya getirilecek!

Apartmanın bahçesi çöktü... Yaralılar var!

Apartmanın bahçesi çöktü... Yaralılar var!

ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

Sıradaki Haber