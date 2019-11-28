PKK üs bölgesine paramotor ile saldıracaktı

Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edilerek, 25 Kasım’da komandolar tarafından operasyon başlatıldı. Tespit edilen yedi terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Yarbay Aktop gerçekleştirilen operasyonlarla, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesislerinin ele geçirildiği ve örgütün hareket yeteneğine darbe vurulduğunu kaydetti.

Operasyonda terör örgütü tarafından, üs bölgelerine saldırı amaçlı kullanılan “paramotor” komandolarca ele geçirildi. PKK’lı teröristlerin, sızma girişimlerinde kullanmak amacıyla paramotor kullandığını belirlendi. Güvenlik kaynakları, “PKK’nın paramotor eğitimi aldığı yönünde istihbarat bilgileri vardı” dedi. Pervaneli bir sisteme sahip olan motorlu planöre binen teröristlerin, üs bölgelerine havan-roket-el bombasını havadan atmaya çalıştığı değerlendiriliyor.