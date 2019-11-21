PKK/YPG'nin DEAŞ kumpasını güvenlik güçleri bozdu

Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı. Örgütün harekatı durdurmak için DEAŞ’lı teröristleri bombalı saldırılar düzenlemek için yönlendirdiği değerlendirmesi yapan güvenlik güçleri, üst seviyede önlemler aldı. Örgütün, Türkiye’nin operasyonundan sonra DEAŞ’lı teröristlerin eski gücünü kazanmaya başladığı yönünde kara propagandası yapmayı hedeflediği tespitleri yapıldı.

Ülke içinde, sınır hattında ve Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde terör örgütü DEAŞ bağlantılı şüphelilerle ilgili operasyonlar artırıldı. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu yakalandı. Yabancı uyruklu DEAŞ’lılar hakkında Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde soruşturmalar açıldı. Türk uyruklu olanlar ise Türkiye’ye gönderildi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin kullandığı DEAŞ’lı teröristlerden biri Azez’de yakalandı. Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan DEAŞ’lı terörist Hayrullah Fethi, yerel terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kaldığı çadır kentte ele geçirildi. PKK/PYD/YPG yine Azez ilçesine, Münbiç'ten bir anne ve 12 yaşındaki oğluyla bomba yüklü motosiklet gönderdi. Teröristlerin kocası ölen kadına, motosikleti götürmesi karşılığında 600 dolar vermeyi vadettiği belirlendi. Sınır içinde ve dışında yapılan operasyonlar nedeniyle terör örgütü PKK//PYD/YPG, DEAŞ’lı teröristlerle saldırı yaptırma amacına ulaşmadı.

BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI: 800 DEAŞLI TERÖRİST

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp veren ve DEAŞ'lı teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşen tek ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."