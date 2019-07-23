23.07.2019 - 00:23| DHA
PKK'da kaçışlar sürüyor! 'Gri' listede aranan terörist teslim oldu
Van'da, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu, 1'i gri kategoride arananlar listesinde yer alan 2 terörist, ikna edilerek, teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da Van'da, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.