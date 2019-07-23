PKK'da kaçışlar sürüyor! 'Gri' listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da Van'da, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.