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20.12.2019 - 10:44 | | AA

PKK'da sözde yönetici 3 terörist teslim oldu!

Siirt'te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da yönetici düzeyindeki 3 terörist teslim oldu.

PKK'da sözde yönetici 3 terörist teslim oldu!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlere karşı  yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yürütülen kararlı ve etkin  çalışmalar, örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

Siirt'te de İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği başarılı  operasyonları sürdürürken bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle  temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışma  yürütüyor.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla Irak ve Suriye'de faaliyet  gösteren, örgütte yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı teröristin Siirt Jandarma  Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

 

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