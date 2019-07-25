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25.07.2019 - 19:12| İHA

PKK'dan kaçışlar sürüyor! 5 terörist teslim oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 4’ü kadın 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'dan kaçışlar sürüyor! 5 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 4’ü kadın 5 terörist Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.
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