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20.10.2019 - 12:41 | | DHA

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! Yaralılar var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 4 işçi yaralandı.

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! Yaralılar var

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalındaki Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca sabah saatlerinde PKK'lı teröristler roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 4 işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi.

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