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07.11.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

PKK’lı üst düzey teröristler bir bir vuruluyor

Terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesinde sayısız operasyonlara imza atan güvenlik güçleri özellikle örgüt üst yöneticilerine ağır darbe indirdi.

PKK’lı üst düzey teröristler bir bir vuruluyor

 

Edinilen bilgiye göre, 2016’dan bu yana en az 518 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının büyük çoğunluğu Terör Arananlar Listesi’nde bulunuyordu. Buna göre; 23 kırmızı, 24 mavi, 28 yeşil, 40 turuncu ve 260 gri listede aranan isimlerin üzerine çizik atıldı. Listede olmayan üst düzey 143 terörist de etkisiz hale getirildi. Yıllara göre dağımlarına bakıldığında; 2016’da 132 üst düzey terörist, 2017’de 137, 2018’de 110 ve 2019’da 130 isim etkisiz hale getirildi.

PKK’lı üst düzey teröristler bir bir vuruluyor

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