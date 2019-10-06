PKK’nın 6 istihbaratçısı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dün (önceki gün) TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu, Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak’ın kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen altı bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.