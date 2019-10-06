06.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
PKK’nın 6 istihbaratçısı öldürüldü
Irak’ın kuzeyine önceki gün etkisiz hale getirilen altı PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dün (önceki gün) TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu, Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak’ın kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen altı bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.