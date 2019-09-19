MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPKK’nın molotofçusu DNA testiyle yakalandı
19.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

PKK’nın molotofçusu DNA testiyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, Sultangazi’de eylül ayı başlarında bir sokakta park halindeki araçların yakılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, kamera görüntülerinden kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin Uğur A. olduğunu tespit etti.

PKK’nın molotofçusu DNA testiyle yakalandı

 

Örgütün sözde gençlik yapılanması YDGH mensubu olduğu belirlenen Uğur A.nın adresinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, yine Bağcılar Demirkapı mahallesinde önceki hafta boş bir adreste bulunan ve PKK mensupları tarafından yapıldığı belirlenen molotof kokteylleriyle ilgili yaptığı soruşturmada ise yine örgüt gençlik yapılanması içerisinde yer alan Onur Ö. isimine ulaştı. Bir molotof şişesi üzerindeki kan lekesinden alınan örnekle yapılan DNA testinden kimliğine ulaşılan Onur Ö.’nün de adresine yönelik tespit çalışması yapan ekipler, 5 ayrı adrese baskınlar düzenledi.

Dün gece sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda Onur Ö. ve Uğur A. ile örgütün kırsaldaki kamplarına gidip gelip eğitim alan ve kuryelik yaptığı belirlenen Naci K. isimli örgüt mensubu yakalanıp gözaltına alındı.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O ilimizde veba karantinası!

O ilimizde veba karantinası!

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

Sıradaki Haber