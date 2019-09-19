PKK’nın molotofçusu DNA testiyle yakalandı

Örgütün sözde gençlik yapılanması YDGH mensubu olduğu belirlenen Uğur A.nın adresinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, yine Bağcılar Demirkapı mahallesinde önceki hafta boş bir adreste bulunan ve PKK mensupları tarafından yapıldığı belirlenen molotof kokteylleriyle ilgili yaptığı soruşturmada ise yine örgüt gençlik yapılanması içerisinde yer alan Onur Ö. isimine ulaştı. Bir molotof şişesi üzerindeki kan lekesinden alınan örnekle yapılan DNA testinden kimliğine ulaşılan Onur Ö.’nün de adresine yönelik tespit çalışması yapan ekipler, 5 ayrı adrese baskınlar düzenledi.

Dün gece sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda Onur Ö. ve Uğur A. ile örgütün kırsaldaki kamplarına gidip gelip eğitim alan ve kuryelik yaptığı belirlenen Naci K. isimli örgüt mensubu yakalanıp gözaltına alındı.