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10.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN, ELİF ALTIN İstanbul

PKK’nın suikast hücresi çökertildi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik çok önemli bir operasyona imza attı.

PKK’nın suikast hücresi çökertildi

MİT, Özgür kod adlı kişinin üst düzey bir devlet adamına düzenlenecek saldırı için Kandil’den 2 ay önce İstanbul’a gönderildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekiplerinin yaptığı takiple biri Kayseri’de olmak üzere 2 silah temincisi ile lojistik destek sağlayan 7 örgüt üyesini tespit etti. Şüphelilere İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetinde depremin yaşandığı gün operasyon düzenlendi. Baskınlarda Fırat F. ile silahları temin eden S.K ve E.E isimli teröristlerin de arasında bulunduğu 22 örgüt mensubu gözaltına alındı. Kayseri’de yaşayan S.K. isimli şüpheli kadının evinde Sigsaurer ile Glock marka suikast silahları bulundu. Esenyurt’ta E.E. isimli örgüt mensubuna ait eve düzenlenen baskında ise 13 tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Fırat F., S.K. ve E.E.’nin de arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Kandil’den gönderilen suikast ve sabotaj eğitimli 2 tetikçinin ise polis operasyonlarından kurtulup yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

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