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27.08.2019 - 10:38| AA

PKK'ya ağır darbe! Gözaltına alındılar

Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'ya ağır darbe! Gözaltına alındılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent  merkezi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Cezaevi dış koordinasyon yapılanması” içerisinde  faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün  propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve  dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

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