PKK'ya ağır darbe! Hepsi inlerinde ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Derov ve Nenehatun mezralarında operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi olduBalık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.