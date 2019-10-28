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28.10.2019 - 16:13 | | İHA

PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-420 Operasyonu icra edildi. Operasyon kapsamında BTÖ mensuplarına ait toprağa gömülü jelikandan oluşan 2 depo tespit edildi.

Depo içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 403 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 123 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 5 adet el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram bulgur, 10 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çokokrem, 1 kilogram çay, 1 takım leşker kıyafet (kullanılmamış), 1 adet uyku tulumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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