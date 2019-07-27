MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!
27.07.2019 - 12:02| DHA

PKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!

Van’da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

PKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 4 kişinin, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bu kişiler ile onları kırsala götürecek 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 kişi, drone'lardan da faydalanılarak adım adım takip edildi.

23 Temmuz günü, şüphelilerin kırsala gitmek için yola çıktıkları belirlenince, düğmeye basıldı. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube müdürlükleri ekiplerinin katıldığı hava destekli operasyonla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

Güney Kore’de gece kulübünün balkonu çöktüDünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!

PKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!

Korkutan kaza! Tramvay ile çarpıştı...

Korkutan kaza! Tramvay ile çarpıştı...

Günün kahramanlık haberi Ordu'dan!

Günün kahramanlık haberi Ordu'dan!

Son dakika... Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Son dakika... Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Sıradaki Haber