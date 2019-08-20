PKK'ya 'Kıran' Harekâtı

Komutanlar arazide

Çetin’in yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ın operasyon komutanı olarak görev yapıyor. Hakkari’de Tuğg. Nuri Öztürk, Van’da Tuğg. Yavuz Özfidan ve Şırnak’ta ise Albay Tahsin Saruhan operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor. Operasyon, barınma alanlarında faaliyet gösterdiği belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak amacıyla düzenleniyor.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari’nin Kavaklı bölgesinde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, “Operasyonun üçüncü günü sona ermek üzere. Üç günden beri arkadaşlarımız 2 bin 500, 3 bin rakıma yakın bu sarp dağlarda ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, halkımızın, vatandaşımızın huzuru için canla başla çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bölgede 129 timin katılımıyla operasyonun devam ettiğini aktaran Çetin, çok sayıda barınak ve sığınağın bulunarak imha edildiğini, teröristlere ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini belirtti. Çetin, “Ülkemiz huzura erişinceye ve kalıcı huzur sağlanıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz” diye konuştu. Ele geçirilen silah ve mühimmatları inceleyen Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

43 mağara imha edildi

Kıran Harekâtı kapsamında tespit edilen 43 mağara ve sığınak imha edildi. Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 bixi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Kandil’e hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu kaydedildi.