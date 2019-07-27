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27.07.2019 - 13:59| AA

PKK'ya 'pençe' darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki  Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, iki teröristin etkisiz hale  getirildiği bildirildi.

PKK'ya 'pençe' darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı  ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı  düzenlendi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi,  barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, iki terörist de etkisiz  hale getirildi.

 

 

 

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