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26.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Plajlara sorumlu geliyor

‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, illerde kurulan yüzme suyu komisyonları, her plaj için yüzme alanı sorumlularını belirleyecek.

Plajlara sorumlu geliyor

Çevre ve Şehircilik ile Sağlık bakanlıkları tarafından hazırlanan yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, insan sağlığının korunması, çevre ve yüzme suyu kalitesinin muhafaza edilmesi, yüzme suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi. 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi’ne uyumlu hazırlanan yönetmeliğe göre, su kalitesinin izlenmesi görevi Sağlık Bakanlığı, denetim ve kirliliğin önlenmesi görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülecek.

İllerde kurulan yüzme suyu komisyonlarının görev ve yetkileri de yönetmelikle genişletildi. Komisyonlar, plajların yönetimiyle ilgili tüm kararları almaya yetkili kılındı. Yönetmelikle, her plaj için yüzme alanı sorumlularının belirlenmesi hükmü getirildi. Bu sorumlular, kirlilik durumunda önlemlerin uygulanmasından sorumlu olacak. Ayrıca 6 yıl içinde kıyılardaki tüm plajların en az yeterli kaliteye ulaştırılması sağlanacak.

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