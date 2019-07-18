Plazadaki biyolojik lekelere inceleme

İncelemede, uzmanların eşliğinde şüpheli lekelerden örnek alındı. Davanın son duruşmasında Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün imzasını taşıyan uzman ek mütalaa raporunda belirtilen şüpheli lekeler yapılan incelemeyle kayıt altına alındı.

Avukat Ferhat Gebeş, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “17 Haziran’da yapılan mahal keşfinde bulunan bulgular vardı, şüpheli lekelerden bahsediliyordu. Bununla ilgili şüpheli lekelerden örnek alındı” dedi. Lekelerin soruşturmanın ilk aşamasında kaydedilmediğini bildiren Gebeş, “Makam odasının olduğu kısımda, sehpaların sağ ve solunda bulunan koltukların arasında lekeler vardı. Yine dinlenme odasındaki yastıkta ve duvarda tespit edilen lekeler vardı. Oralardan örnekler alındı. Bu inceleme zamanında yapılmış olsaydı daha kıymetli olabilirdi” ifadelerini kullandı. Bilirkişi incelemesi sırasında dinlenme odasındaki duvarda, raporda tespit edilen lekelere ilaveten yeni biyolojik lekelere de rastlandığı ve bu lekelerden de örnek alındığı öğrenildi.