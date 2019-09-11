PMYO mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? PMYO fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavı için artık yeni bir sürece girildi. Başvuruların ardından sırada fiziki yeterlilik ve mülakatlar var.

PMYO'ya 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Adaylar 5-19 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yaptı. Şimdi sıra geldi fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavlarına... PMYO fiziksel yeterlilik sınavı parkur talimatının yayımlanmasının arddaın mülakat yerleri iyice aratılmaya başlandı.

PMYO MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

PMYO mülakat yerleri ve tarihleri hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama şimdilik yok. Geçen seneyi incelediğimizde sınav talimatının yayımlanmasının ardından 3 gün geçmiş ve sınav yerleri açıklanmıştı. Bu sene süreç uzarken beklentiler en geç cuma günü açıklanacağı yönünde...