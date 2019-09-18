PMYO sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden PMYO adaylarını ilgilendiren duyuru yayımladı. PMYO sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri için Polis Akademisi'nin internet sayfasına akın ediyor.

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



