Polis Akademisi, Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı mı?

Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla görevlendirilecek olan bekçilerin alım süreci devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları için heyecan dorukta. İşte Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarıla ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandığında haberimiz içeriğinden bilgi alabilirsiniz.