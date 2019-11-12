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12.11.2019 - 09:43 |

Polis Akademisi, Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı mı?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına katılım sağlayan adaylar, bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yazılı sınavda başarılı olan adayların, katıldığı bekçilik sözlü mülakatlarının sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi, Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarıyla ilgili duyuru yayımladı mı?

Polis Akademisi, Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı mı?

Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla görevlendirilecek olan bekçilerin alım süreci devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları için heyecan dorukta. İşte Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarıla ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandığında haberimiz içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

Rusya semalarında hareketlilikABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
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