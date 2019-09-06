06.09.2019 - 11:04| DHA
Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sutyenine gizledi
Adana'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sutyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sutyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.
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