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06.09.2019 - 11:04| DHA

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sutyenine gizledi

Adana'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sutyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sutyenine gizledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sutyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sutyenine gizledi

Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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