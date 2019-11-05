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06.11.2019 - 00:54 | | AA

Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.

Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.

Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

 

Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulunduİstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.
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