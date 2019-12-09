MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi
ABONE OL
09.12.2019 - 16:38 | | İHA

Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi

İstanbul’un Şişli ilçesinde polis armalı mont ve telsizle dolaşan bir kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Dizi setinde çalıştığını söyleyen şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.

Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi

İddiaya göre, “Gece Kartalları” olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında 1 Aralık gecesi Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde sivil montunda Türk bayrağı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü arması bulunan ve telsiz taşıdığı görülen bir şüpheliyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Durdurulan 19 yaşındaki A.Ü. K., bekçilere verdiği ifadede, dizi setinde çalıştığını söyledi. Polis olmadığı ve dizi setinde çalışmadığı anlaşılan K., bekçilerce gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen A.Ü.K.'nın üzerinde yapılan aramada, sivil bir montta Türk bayrağı ile polis arması ve polis telsizi ele geçirildi.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanununun 264. Maddesi olan “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma” suçundan hakkında işlem yapılan A.Ü.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babasını yaşatmak için can verdi! Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı...

Babasını yaşatmak için can verdi! Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı...

Karaman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

Karaman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

Af yasası çıkıyor mu? 2. yargı paketinde af yasası var mı?

Af yasası çıkıyor mu? 2. yargı paketinde af yasası var mı?

Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı “Dizi setinde çalışıyorum” dedi

Sıradaki Haber