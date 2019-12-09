09.12.2019 - 16:11 | | İHA
Polis koçbaşı ile kapıyı kırdı... Basıldılar!
Zonguldak’ta çep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 1’i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.H, Ç.K isimli şahısların cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu sattığı tespit etti. Narkotik ekipleri şahısların bulunduğu eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Narkotimler kapıyı açmayan şahıslara karşı koçbaşı kullanarak ikamet kapısına kırıp içeri girdi.
Eve yapılan aramada 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından A.H , Ç.K isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.