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04.08.2019 - 11:56| AA

Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeliyi kurtaran polis, yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın Yenişehir Mahallesi kırsalında düzensiz göçmen olduğu ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye gitti. Gece saatlerinde olunması nedeniyle oldukça karanlık olan bölgede 4 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, çevrede başka şahısların olup olmadığını kontrol etti.

O sırada uçurumun kenarındaki kayalıklardan ses geldiğini duyan ekipler, o bölgeye yöneldi.

Ekipler, sesin geldiği bölgede bir kişinin kayalıklara düştüğünü ve bulunduğu yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Ekibin başındaki komiser yardımcısı Tarık Köse, el fenerinin aydınlattığı uçurumun kenarına inerek kayalıklara sıkışan 30 yaşlarındaki Suriyeliyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Komiser yardımcısı Köse, kurtardığı Suriyeliyi sırtına alarak dağın altındaki yolda bekleyen ambulansa kadar taşıdı.

Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlarda, yaralıyı sırtına alan polisin yaşadığı güçlük ve ortaya koyduğu çaba görüntülere yansıdı.

Kollarında ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı, Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer 4 düzensiz göçmen ise haklarında işlem yapılması amacıyla sınırdaki askeri birliklere teslim edildi.

 

Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.
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