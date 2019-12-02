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02.12.2019 - 14:03 | | DHA

Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Antalya’da, emekliliğine 1 yıl kalan polis memuru Savaş Ünal (46), görevi başında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Olay, saat 11.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Savaş Ünal, 130 gündür devam eden greve ilişkin belediye bahçesinde yer alan grev masasının başında aniden fenalaştı. Ünal'a ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, hemen sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 10 dakika kalp masajı yaptıkları Ünal'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Ünal'ın uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, 1 yıl kalan emekliliğinin ardından köyüne yerleşerek, hayvancılık yapmayı planladığı öğrenildi.

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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