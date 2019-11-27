MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriPolis memuru yerde yatan yaralı genç kıza montu verdi!
27.11.2019 - 17:10 | | İHA

Polis memuru yerde yatan yaralı genç kıza montu verdi!

Adıyaman’da bir trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde ambulans bekleyen genç kızın üzerine montunu örterek üşümemesini sağladı. Polis memurunun eli öpülesi davranışı hem yaralı kızı hem de görenlerin yüreklerini ısıttı.

Polis memuru yerde yatan yaralı genç kıza montu verdi!

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zahide B. ile Kevser A.’ya, Ömer H. idaresindeki 02 MA 0462 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Zahide B., ile Kevser A. yaralandı. Yaralılardan Zahide B. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Kevser A. için de ambulans beklendi. Ambulans beklenirken hafif şekilde yağan yağmurdan dolayı üşüyen Kevser A.’nın yanına gelen trafik polisi Murat Demir, üzerinde bulunan polis montunu çıkararak yaralı kızın üzerine örttü.

O esnada olay yerinden geçen Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Eken de yaralı kızın başından bir an olsun ayrılmayarak onu uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Her iki polis memurunun yaralıya göstermiş olduğu ilgi, kaza yerindeki vatandaşlarca takdirle karşılandı. Kevser A., daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

 

Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB bursları ne zaman yatacak? İBB ilk ödeme tarihleri belli oldu

İBB bursları ne zaman yatacak? İBB ilk ödeme tarihleri belli oldu

Hem otomobil çarptı hem de ceza aldı

Hem otomobil çarptı hem de ceza aldı

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı... Cahide kızlarına kavuştu!

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı... Cahide kızlarına kavuştu!

FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Sıradaki Haber