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16.12.2019 - 16:41 | | AA

Polis memurunun aracına mermi isabet etti!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis memurunun otomobiline "yorgun mermi" isabet etti.

Polis memurunun aracına mermi isabet etti!

Alınan bilgiye göre, mesaiye gitmek için yanına geldiği 38 ACG 191 plakalı otomobilinin arka camına mermi isabet ettiğini gören polis memuru Musa Kitir, durumu meslektaşlarına bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede araca yorgun  mermi isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, merminin ateşlendiği silahı bulmak için çalışma başlattı.

 

 

 

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