Polis TEM'i kapatarak yakaladı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmayla geçen yıl 25 Ocak günü Kandıra Açık Cezaevi'nden firar eden V.Ç.'nin yerini belirledi.

Cezaevi firarisinin bulunduğu otomobil, takibe alındı. TEM Otoyolu Derince geçişinde trafiği durduran polis, operasyon ile V.Ç.'yi yakaladı. V.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından kalan 10 yıllık hapis cezasını tamamlamak üzere cezaevine gönderildi.

V.Ç.'nin 'kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ceza aldığı, cezasının bir bölümünü çektikten sonra açık cezaevine nakledildiği öğrenildi.